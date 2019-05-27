Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

Пятерых заключенных, устроивших бунт в одесской колонии, вывезли из этого исправительного учреждения, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

При этом она также уточнила, что первоначальные сообщения о сбежавших преступниках и убитых сотрудниках колонии не подтвердились, передает РИА Новости. В ходе беспорядков заключенным удалось взять в заложники трех медицинских работников и трех охранников, но сейчас все сотрудники уже освобождены.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. Нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал", — подчеркнула она.

Омбудсмен также рассказала, что причиной беспорядков стали обыски, которые проводили у заключенных сотрудники колонии.

По данным Национальной полиции Украины по Одесской области ранения во время бунта получили четверо сотрудников колонии. При этом в полиции заявили, что никакого пожара в здании колонии не было. Во дворе произошло задымление из-за загоревшегося легкового автомобиля.

Однако, как передает телеканал "Россия 24", сейчас возле учреждения находится много пожарных машин и кареты скорой помощи. К месту ЧП стянуты дополнительные силы полиции и нацгвардии.

По данным местных изданий, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. В Министерстве юстиции Украины ситуацию в колонии никак не комментируют.