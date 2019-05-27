Быстро и с комфортом: Собянин открыл ТПУ в районе центра "Сколково"

Важное событие для тысяч пассажиров: быстрее и короче стал путь из центра Москвы до центра инноваций "Сколково" — одноименную станцию сегодня открыли на Белорусском направлении железной дороги. Вместо временного остановочного пункта Трехгорка отныне действует полноценный транспортно-пересадочный узел. Изменился и график движения пригородных поездов.

Долгое время в этом районе Подмосковья существовала некая дисгармония: с одной стороны — здесь центр инноваций и новых технологий "Сколково", с другой — добираться до него крайне сложно, ближайшая станция Трехгорка находится в полукилометре. Да и не станция это была, а, скорее, полустанок. И вот теперь все изменилось. С 27 июня тут функционирует полноценный транспортно-пересадочный комплекс, и останавливаются электрички Белорусского направления.

Новым способом в "Сколково" из центра Москвы добирались сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Соседние места в электричке заняли министр транспорт, глава РЖД и сопредседатель фонда "Сколково". И вот первые впечатления.

"Около полутора часов нужно, чтобы на автомобиле попытаться пробраться через все пробки. Теперь — пожалуйста. Если нужно, можно сесть на электричку и за 18 минут добраться до Белорусского вокзала, а потом за 13 минут дойти до Кремля. Вот вам, собственно, новое качество инфраструктуры, новое качество обслуживания", — говорит министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Эта железнодорожная ветка станет частью Московского центрального диаметра, который запустят уже через несколько месяцев.

"До конца года будет построен, как коллеги обещают, четвертый главный путь, и количество поездов увеличится еще на треть, тактовое движение будет 3,5 минуты — это, по сути дела, режим метро", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.

Ожидается, что новым транспортно-пересадочным узлом будут пользоваться больше 10 тысяч человек в сутки. Это жители близлежащих поселков и те, кто работает в "Сколкове".

"Каждый раз, когда люди приезжают на работу, они всегда говорят: мы застряли в пробках, мы еще где-то стоим. Сегодня с помощью быстрого хаба мы,конечно же, получаем огромное преимущество. За 20 минут уже здесь", — объясняет Василий Быков, основатель компании-резидента "Сколково".

Поезда на "Сколково" пойдут самые новые, бесшумные, с Wi-Fi в вагонах. Подобные перемены ждут и другие направления.

"Осенью мы ждем еще увеличения также перевозок на Ярославском направлении — это Мытищи Пушкино, Королев. Тоже очень важное направление", — обещает Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Уже в ближайшее время тут построят новые автобусные павильоны — тоже сверхсовременные. Так что "Сколково" это теперь не только инновационный центр, но и новый пересадочный узел.