Машина волейболиста Волкова со следами крови найдена в Санкт-Петербурге

Автомобиль известного российского волейболиста Александра Волкова, который в составе сборной страны стал олимпийским чемпионом в 2012 году, обнаружена в Санкт-Петербурге, в Петровском пруду. По некоторым данным, в салоне имеются следы от выстрелов и кровавые пятна.

Сам спортсмен накануне подал заявление в полицию, в котором сообщил об угоне машины, которая ему была подарена после олимпийского успеха, сообщает портал Фонтанка.Ru. При этом всего несколько дней назад Волков в социальной сети Instagram сообщил, что обновил авто и сделал ему тюнинг.

Относительно происшествия есть данные, что правоохранители, прибывшие на место, обнаружили автомобиль в воде, а рядом застали двух молодых людей, которые пытались снять с машины номера. Мужчины, каждому из которых не более 30 лет, задержаны. В затопленном автомобиле обнаружены следы от выстрелов и одежда, испачканная кровью.

Пресс-служба питерского клуба "Зенит", где играет Волков, подтвердила информацию об инциденте: "Сейчас ведется расследование, которое мы не можем комментировать. Но из того, что можно сказать – информация про пулевые отверстия не является достоверной, не соответствует действительности".