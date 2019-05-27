Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

Вечером в минувшее воскресенье, 26 мая, в Новочебоксарске произошло нападение на врачей скорой помощи. Инцидент попал в объектив регистратора, установленного в машине медиков.

По предварительным данным, врачи прибыли по вызову для оказания помощи участникам драки.

В какой-то момент возник конфликт и один из мужчин ударил медика по лицу. Врач оказался не робкого десятка и скрутил его, однако в дело вмешались спутники нападавшего, принявшиеся наносить удары медработнику.

Через некоторое время в происходящее вмешался еще один человек в униформе скорой помощи, отогнавший агрессивных людей от своего коллеги.

Обратились ли медики в правоохранительные органы – пока не сообщается.