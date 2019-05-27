Roland Garros. Павлюченкова и Самсонова зачехлили ракетки

На втором в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытом чемпионате Франции очередной игровой день проходит в состязаниях женщин. Россиянки Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова не смогли пройти первый круг состязаний.

Павлюченкова была фаворитом в матче против Мэнди Минеллы из Люксембурга, однако надежд своих поклонников не оправдала. Соперница выиграла у нашей теннисистки в двух партиях – 6:4, 6:2.

Самсонова, напротив, и в сетку попала из квалификации, и встречалась с "сеяной" под №23 хорваткой Донной Векич, поэтому на ее успех ставки были невысоки. Людмила также уступила в двух сетах – 2:6, 4:6.