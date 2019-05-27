Новости Спорт

Все видео этой рубрики
27 мая 201917:20

Аквабайк. За Кубок России поборются лидеры мирового рейтинга

Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" 2019 пройдет с 20 по 23 июня в Тверской области на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". За звание обладателя Кубка в акватории Верхней Волги поборются лидеры мирового рейтинга.

Также в программе – единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе "гидрофлай" (флайбординг). Генеральный партнер соревнований –Marathon Group. Сами соревнования в рамках Кубка проводятся в трех дисциплинах: "кольцевые гонки" (гонки с общим стартом), "слалом" (заезд на время с участием двух спортсменов) и "фристайл" (демонстрация трюков).

В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. В эти же даты на воду выйдут юниоры, которые поборются за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку.

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из разных федеральных округов. "В том числе среди спортсменов – те, кто продемонстрировал свой высокий уровень на международной арене", — комментирует главный организатор Кубка, тренер сборной России по фристайл-аквабайку Михаил Ершов.

Свое участие в Кубке уже подтвердили Сергей Чемезов, бронзовый призер этапа чемпионата мира по аквабайку в дисциплине "фристайл" этого года, Александр Курамшин, серебряный призер этапа чемпионата Европы этого года во фристайле. Конкуренцию им составят Арсений Матанцев, чемпион России 2017 года, Владислав Воробьев, участник чемпионата мира этого года, Влас Провоторов из Красноярска и другие. В гоночных дисциплинах среди основных претендентов на победу – Александр Кабатов, Дмитрий Цуков, Роман Клименко, Даниил Власов, Тимур Архипов.

В рамках Кубка второй год подряд будут проведены официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе "гидрофлай" (флайбординг). Соревнования в этом классе проводятся в несколько раундов, спортсмены соревнуются в парах на вылет. Задача участников – чисто выполнить максимальное количество разных трюков за определенное время. Программу в баллах оценивает судейская коллегия. В прошлом году победу одержал Владимир Белов.

"На данный момент это единственные международные соревнования в мире в этом классе, которые проходят под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM). Мы как организаторы видим свою задачу вместе с Федерацией водно-моторного спорта России и флайборд-сообществом – добиться признания гидрофлая как вида спорта Министерством спорта России, и регулярно проводить соревнования", — комментирует Андрей Краснов, председатель оргкомитета Кубка страны.

"Тверская область принимает топовые соревнования сезона по аквабайку четвертый год подряд. Это перекликается с приоритетными направлениями развития региона: рост туристической привлекательности, в том числе за счет проведения крупных спортивных событий, и пропаганда здорового образа жизни среди граждан", — считает Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

Сейчас

17:34

Австрийский парламент больше не доверяет правительству

16:57

В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

15:07

При нападении на редакцию ставропольской газеты "Родина" ранены четверо

14:55

На Северном речном вокзале "поцеловались" два теплохода

14:43

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

13:51

При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

13:30

Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Родину" - за Сталина! Журналистов ставропольской газеты порезали за отказ напечатать статью

"Родину" - за Сталина! Журналистов ставропольской газеты порезали за отказ напечатать статью

2 часа назад
Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству

Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству

30 минут назад
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

25 минут назад
Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

3 часа назад
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

1 час назад
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

31 минута назад
Лидия Федосеева-Шукшина развенчала сплетни о старшей дочери и первом разводе

Лидия Федосеева-Шукшина развенчала сплетни о старшей дочери и первом разводе

1 час назад
В ракету-носитель "Союз" попала молния

В ракету-носитель "Союз" попала молния

4 часа назад
В Лионе задержана мать причастного к взрыву

В Лионе задержана мать причастного к взрыву

3 часа назад
"Машина времени" проехала полвека

"Машина времени" проехала полвека

2 часа назад
10 компаний, которые заменяют людей роботами

10 компаний, которые заменяют людей роботами

7 часов назад
Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики

Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики

5 часов назад
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

4 часа назад
Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

9 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

4 часа назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

10 часов назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

26.05.2019 11:00
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Эффективная защита: доисторический щит из коры удивил историков

Эффективная защита: доисторический щит из коры удивил историков

1 час назад
iPhone смогут воспроизводить звук на двух Bluetooth-устройствах одновременно

iPhone смогут воспроизводить звук на двух Bluetooth-устройствах одновременно

1 час назад
В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

1 час назад
Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами

Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами

1 час назад
"Чернобыль": что американцы наврали в сериале

"Чернобыль": что американцы наврали в сериале

1 час назад
Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото

Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото

2 часа назад
На берегу Москвы-реки нашли череп

На берегу Москвы-реки нашли череп

2 часа назад
Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку

Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку

2 часа назад
Тяжелого ударного "Охотника" впервые покажут на "Армии-2019"

Тяжелого ударного "Охотника" впервые покажут на "Армии-2019"

2 часа назад
Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

2 часа назад
Лувр временно закрыт: сотрудники протестуют из-за высокого наплыва посетителей

Лувр временно закрыт: сотрудники протестуют из-за высокого наплыва посетителей

2 часа назад
Машина волейболиста Волкова со следами крови найдена в Санкт-Петербурге

Машина волейболиста Волкова со следами крови найдена в Санкт-Петербурге

2 часа назад
Быстро и с комфортом: Собянин открыл ТПУ в районе центра "Сколково"

Быстро и с комфортом: Собянин открыл ТПУ в районе центра "Сколково"

2 часа назад
На Северном речном вокзале в Москве "поцеловались" два теплохода

На Северном речном вокзале в Москве "поцеловались" два теплохода

3 часа назад
Новый четвероногий робот может взять на буксир самолёт

Новый четвероногий робот может взять на буксир самолёт

3 часа назад
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

3 часа назад
Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

3 часа назад
Путин: если преступление на миллиарды, а залог - 10 копеек - такая система не работает

Путин: если преступление на миллиарды, а залог - 10 копеек - такая система не работает

3 часа назад
При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

4 часа назад
Американские военные хотят купить российские патроны

Американские военные хотят купить российские патроны

4 часа назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

4 часа назад
Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

4 часа назад
"Это кабала": Жириновский вступился за женщин, не желающих рожать

"Это кабала": Жириновский вступился за женщин, не желающих рожать

5 часов назад
В Кремле не подтвердили отставку Суркова

В Кремле не подтвердили отставку Суркова

5 часов назад
Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист

Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист

5 часов назад
Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

5 часов назад
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

6 часов назад
ВОЗ признала игроманию болезнью

ВОЗ признала игроманию болезнью

6 часов назад
Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

6 часов назад
Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм

Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм

6 часов назад
На собачью будку упал редкий "мокрый" метеорит. Собака не пострадала

На собачью будку упал редкий "мокрый" метеорит. Собака не пострадала

6 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 июня

Какие изменения ждут россиян с 1 июня

6 часов назад
Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

7 часов назад