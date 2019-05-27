Аквабайк. За Кубок России поборются лидеры мирового рейтинга
Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" 2019 пройдет с 20 по 23 июня в Тверской области на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". За звание обладателя Кубка в акватории Верхней Волги поборются лидеры мирового рейтинга.
Также в программе – единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе "гидрофлай" (флайбординг). Генеральный партнер соревнований –Marathon Group. Сами соревнования в рамках Кубка проводятся в трех дисциплинах: "кольцевые гонки" (гонки с общим стартом), "слалом" (заезд на время с участием двух спортсменов) и "фристайл" (демонстрация трюков).
В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. В эти же даты на воду выйдут юниоры, которые поборются за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку.
В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из разных федеральных округов. "В том числе среди спортсменов – те, кто продемонстрировал свой высокий уровень на международной арене", — комментирует главный организатор Кубка, тренер сборной России по фристайл-аквабайку Михаил Ершов.
Свое участие в Кубке уже подтвердили Сергей Чемезов, бронзовый призер этапа чемпионата мира по аквабайку в дисциплине "фристайл" этого года, Александр Курамшин, серебряный призер этапа чемпионата Европы этого года во фристайле. Конкуренцию им составят Арсений Матанцев, чемпион России 2017 года, Владислав Воробьев, участник чемпионата мира этого года, Влас Провоторов из Красноярска и другие. В гоночных дисциплинах среди основных претендентов на победу – Александр Кабатов, Дмитрий Цуков, Роман Клименко, Даниил Власов, Тимур Архипов.
В рамках Кубка второй год подряд будут проведены официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе "гидрофлай" (флайбординг). Соревнования в этом классе проводятся в несколько раундов, спортсмены соревнуются в парах на вылет. Задача участников – чисто выполнить максимальное количество разных трюков за определенное время. Программу в баллах оценивает судейская коллегия. В прошлом году победу одержал Владимир Белов.
"На данный момент это единственные международные соревнования в мире в этом классе, которые проходят под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM). Мы как организаторы видим свою задачу вместе с Федерацией водно-моторного спорта России и флайборд-сообществом – добиться признания гидрофлая как вида спорта Министерством спорта России, и регулярно проводить соревнования", — комментирует Андрей Краснов, председатель оргкомитета Кубка страны.
"Тверская область принимает топовые соревнования сезона по аквабайку четвертый год подряд. Это перекликается с приоритетными направлениями развития региона: рост туристической привлекательности, в том числе за счет проведения крупных спортивных событий, и пропаганда здорового образа жизни среди граждан", — считает Игорь Руденя, губернатор Тверской области.
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