Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 мая 201917:14

"Российская угроза" вынудила НАТО принять новую военную стратегию

НАТО приняла военную стратегию — это ответ организации на воображаемую ядерную угрозу западным странам со стороны России. Подробности документа пока держатся в секрете. Но, судя по последним заявлениям Столтенберга, стратегия будет жесткой. Несколько дней назад он сообщил, что НАТО готова отвечать на кибератаки применением пятой статьи, когда нападение на одного союзника рассматривается, как нападение на всех. Кто же на кого нападает? Отвечают эксперты в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

США готовятся подключить неядерные европейские страны к применению ядерного оружия. В прямом смысле слова — поджигают Иран и весь Ближний Восток. А европейские члены НАТО в это время придумывают угрозу из России. 

По мнению израильского общественного деятеля Якова Кедми, основные события разворачиваются не на Ближнем Востоке, а в Швейцарии. Речь идет о переговорах между США и Ираном по новому соглашению. "Страшилки, которые пишут в газетах, — обычная тактика Трампа, как это было и с Северной Кореей. Идет нагнетание атмосферы, для того чтобы создать более удобные условия для переговоров. А все остальное — дымовая завеса. Основная цель НАТО — спасти альянс. Они очень испугались подхода Трампа, который высказал не только мнение о том, что Америке НАТО не нужна. И сейчас они пытаются доказать всеми способами, что нужны США. Поэтому они еще больше кричат о российской угрозе", — пояснил эксперт.

Вся пропагандистская деятельность - часть гибридной войны. Это прелюдия и первый этап настоящей тотальной войны. По словам Кедми, с военной точки зрения, для России НАТО большой угрозы не представляет. "То, что они отличаются недальновидностью, можно увидеть на примере Украины. 

Без США и Канады НАТО не может противостоять России больше, чем несколько минут", — считает политик.


Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что эксперты альянса в связи с новыми вызовами, среди которых фигурирует и российская ядерная угроза, приняли новую военную стратегию организации. По его словам, речь идет о том, чтобы в будущем НАТО было полностью готово к обороне и имело возможность обеспечивать стабильность, а это требует частично новых военных концептов.

До принятия новой стратегии НАТО в своей деятельности руководствуется Стратегической концепцией Североатлантического союза, принятой главами государств и правительств на саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября 2010 года.

Сейчас

17:34

Австрийский парламент больше не доверяет правительству

16:57

В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

15:07

При нападении на редакцию ставропольской газеты "Родина" ранены четверо

14:55

На Северном речном вокзале "поцеловались" два теплохода

14:43

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

13:51

При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

13:30

Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Родину" - за Сталина! Журналистов ставропольской газеты порезали за отказ напечатать статью

"Родину" - за Сталина! Журналистов ставропольской газеты порезали за отказ напечатать статью

2 часа назад
Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству

Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству

29 минут назад
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

24 минуты назад
Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

3 часа назад
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

1 час назад
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

30 минут назад
Лидия Федосеева-Шукшина развенчала сплетни о старшей дочери и первом разводе

Лидия Федосеева-Шукшина развенчала сплетни о старшей дочери и первом разводе

1 час назад
В ракету-носитель "Союз" попала молния

В ракету-носитель "Союз" попала молния

4 часа назад
В Лионе задержана мать причастного к взрыву

В Лионе задержана мать причастного к взрыву

3 часа назад
"Машина времени" проехала полвека

"Машина времени" проехала полвека

2 часа назад
10 компаний, которые заменяют людей роботами

10 компаний, которые заменяют людей роботами

7 часов назад
Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики

Правая колонна: в символе единения укрепились евроскептики

4 часа назад
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

4 часа назад
Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

9 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

4 часа назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

9 часов назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

26.05.2019 11:00
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Эффективная защита: доисторический щит из коры удивил историков

Эффективная защита: доисторический щит из коры удивил историков

59 минут назад
iPhone смогут воспроизводить звук на двух Bluetooth-устройствах одновременно

iPhone смогут воспроизводить звук на двух Bluetooth-устройствах одновременно

1 час назад
В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

1 час назад
Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами

Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами

1 час назад
"Чернобыль": что американцы наврали в сериале

"Чернобыль": что американцы наврали в сериале

1 час назад
Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото

Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото

2 часа назад
На берегу Москвы-реки нашли череп

На берегу Москвы-реки нашли череп

2 часа назад
Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку

Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку

2 часа назад
Тяжелого ударного "Охотника" впервые покажут на "Армии-2019"

Тяжелого ударного "Охотника" впервые покажут на "Армии-2019"

2 часа назад
Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

2 часа назад
Лувр временно закрыт: сотрудники протестуют из-за высокого наплыва посетителей

Лувр временно закрыт: сотрудники протестуют из-за высокого наплыва посетителей

2 часа назад
Машина волейболиста Волкова со следами крови найдена в Санкт-Петербурге

Машина волейболиста Волкова со следами крови найдена в Санкт-Петербурге

2 часа назад
Быстро и с комфортом: Собянин открыл ТПУ в районе центра "Сколково"

Быстро и с комфортом: Собянин открыл ТПУ в районе центра "Сколково"

2 часа назад
На Северном речном вокзале в Москве "поцеловались" два теплохода

На Северном речном вокзале в Москве "поцеловались" два теплохода

3 часа назад
Новый четвероногий робот может взять на буксир самолёт

Новый четвероногий робот может взять на буксир самолёт

3 часа назад
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

3 часа назад
Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

3 часа назад
Путин: если преступление на миллиарды, а залог - 10 копеек - такая система не работает

Путин: если преступление на миллиарды, а залог - 10 копеек - такая система не работает

3 часа назад
При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

4 часа назад
Американские военные хотят купить российские патроны

Американские военные хотят купить российские патроны

4 часа назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

4 часа назад
Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

4 часа назад
"Это кабала": Жириновский вступился за женщин, не желающих рожать

"Это кабала": Жириновский вступился за женщин, не желающих рожать

5 часов назад
В Кремле не подтвердили отставку Суркова

В Кремле не подтвердили отставку Суркова

5 часов назад
Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист

Женщину-арбитра в Италии оскорбил малолетний сексист

5 часов назад
Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

5 часов назад
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

6 часов назад
ВОЗ признала игроманию болезнью

ВОЗ признала игроманию болезнью

6 часов назад
Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым

6 часов назад
Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм

Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм

6 часов назад
На собачью будку упал редкий "мокрый" метеорит. Собака не пострадала

На собачью будку упал редкий "мокрый" метеорит. Собака не пострадала

6 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 июня

Какие изменения ждут россиян с 1 июня

6 часов назад
Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

7 часов назад