"Российская угроза" вынудила НАТО принять новую военную стратегию

НАТО приняла военную стратегию — это ответ организации на воображаемую ядерную угрозу западным странам со стороны России. Подробности документа пока держатся в секрете. Но, судя по последним заявлениям Столтенберга, стратегия будет жесткой. Несколько дней назад он сообщил, что НАТО готова отвечать на кибератаки применением пятой статьи, когда нападение на одного союзника рассматривается, как нападение на всех. Кто же на кого нападает? Отвечают эксперты в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

США готовятся подключить неядерные европейские страны к применению ядерного оружия. В прямом смысле слова — поджигают Иран и весь Ближний Восток. А европейские члены НАТО в это время придумывают угрозу из России.

По мнению израильского общественного деятеля Якова Кедми, основные события разворачиваются не на Ближнем Востоке, а в Швейцарии. Речь идет о переговорах между США и Ираном по новому соглашению. "Страшилки, которые пишут в газетах, — обычная тактика Трампа, как это было и с Северной Кореей. Идет нагнетание атмосферы, для того чтобы создать более удобные условия для переговоров. А все остальное — дымовая завеса. Основная цель НАТО — спасти альянс. Они очень испугались подхода Трампа, который высказал не только мнение о том, что Америке НАТО не нужна. И сейчас они пытаются доказать всеми способами, что нужны США. Поэтому они еще больше кричат о российской угрозе", — пояснил эксперт.

Вся пропагандистская деятельность - часть гибридной войны. Это прелюдия и первый этап настоящей тотальной войны. По словам Кедми, с военной точки зрения, для России НАТО большой угрозы не представляет. "То, что они отличаются недальновидностью, можно увидеть на примере Украины.

Без США и Канады НАТО не может противостоять России больше, чем несколько минут", — считает политик.



Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что эксперты альянса в связи с новыми вызовами, среди которых фигурирует и российская ядерная угроза, приняли новую военную стратегию организации. По его словам, речь идет о том, чтобы в будущем НАТО было полностью готово к обороне и имело возможность обеспечивать стабильность, а это требует частично новых военных концептов.

До принятия новой стратегии НАТО в своей деятельности руководствуется Стратегической концепцией Североатлантического союза, принятой главами государств и правительств на саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября 2010 года.