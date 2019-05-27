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Отмена роуминга 47 минут назад

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27 мая 201920:35 Наиля Аскер-заде

Отмена внутрисетевого роуминга: все входящие бесплатно

Отмена внутрисетевого роуминга: все входящие бесплатно

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга. Документ утверждает единые тарифы на сотовую связь по стране независимо региона, в котором находится абонент.

"Сотовые операторы фактически уже перешли на новые стандарты работы. Это сделает поездки по стране гораздо комфортнее. В 21-м веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь", — заявил премьер-министр.

Внутрисетевой роуминг — это предоставление услуг связи абонентам за пределами его родного региона. Раньше эту услугу можно было получить за дополнительную плату. У операторов большой четверки (МТС, "Мегафон", Tele2, "Вымпелком") действовали разные тарифы на роуминг. В среднем от 5 (Tele2) до почти 11(МТС) рублей в минуту. Без дополнительных опций и скидок, но многие абоненты пользовались тарифными пакетами с бесплатными входящими в гостевых регионах.

Летом 2017 года Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение "большой четверке" мобильных операторов, потребовав от них изменить тарифы на услуги связи в поездках. ФАС даже возбудила против операторов дела, оштрафовала их. Фактически некоторые операторы уже отменили внутрисетевой роуминг раньше установленного срока.

"Сейчас абонентам нужно думать о том, сколько стоит входящий вызов при перемещении по стране. Неважно, это внутрисетевой роуминг или национальный, другого роуминга внутри страны не осталось, поэтому все входящие будут бесплатными", — сказал секретарь МТС Алексей Меркутов.

Однако основной проблемой оставался роуминг в Крыму и Севастополе. На полуострове не работают операторы "большой четверки". Их абоненты в Крыму пользуются роумингом от местных сотовых компаний "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". Теперь правительство устанавливает бесплатные входящие звонки по всей территории России, включая Крым.

"Клиент, приезжая в республику Крым, подключается автоматически к сетям любого другого оператора, который в этом регионе работает. Подключать услуги никакие не надо, телефон сам найдет сеть, и соответственно можно будет просто наслаждаться общением. Входящие будут бесплатными с 29 мая, а исходящие и СМС так же стоимость на них ранее была снижена. Следующая задача — отмена роуминга с государствами — членами Евразийского союза — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией", — сказала исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду компании "Билайн" Ирина Лебедева.

"Это, конечно, длительный процесс, прежде всего, мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания, это будет важная веха в экономической интеграции", — отметил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

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