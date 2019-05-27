Израиль ударил по Сирии в ответ на обстрел своего истребителя

Военный автомобиль уничтожен ракетным ударом в районе города Таль-Шаар в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировало сирийское агентство САНА, подчеркнув, что ракета прилетела с территории Израиля.

Израильские военные подтвердили факт нанесения удара по Сирии. Отмечается, что он был нанесен в ответ на пуск ракеты, выпущенной с территории САР по истребителю, совершавшему плановое патрулирование северной части Израиля. При этом сирийская ракета не достигла цели и в итоге упала на свою же территорию.