Владимир Путин поздравил всех пограничников с профессиональным праздником

Во вторник в России отмечают День пограничника. Праздник установлен указом президента Бориса Ельцина ещё в 1994 году. На сегодняшний день 36 управлений Погранслужбы ФСБ контролируют более 60 тысяч километров государственной границы России. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов погранслужбы, сообщает телеканал "Россия 24".