Сергей Лавров провел рабочую встречу с Владимиром Макеем

Москва и Минск подготовят новую программу действий во внешней политике. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Обсудили также подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета — оно пройдет на этой неделе в столице Казахстана.

"Мы сверились в контексте предстоящего заседания высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане и сошлись во мнении, что евразийский проект на практике доказал свою востребованность. Стремление целого ряда государств и интеграционных объединений к совместному сотрудничеству в Евразэс — яркое тому подтверждение. Мы удовлетворены итогами переговоров, будем продолжать поддерживать плотный диалог и, в том числе, как я уже сказал, готовить совестное заседание коллегий двух наших министерств", — отметил Сергей Лавров.

"Этот год является для нас юбилейным. В декабре мы будем отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, и, на наш взгляд, внешнеполитические ведомства России и Белоруссии подходят к этой дате с хорошо отлаженным механизмом двустороннего взаимодействия. Мы эффективно координируем работу на международных площадках. Мы договорились, что к этой дате мы подготовим и приведём ряд знаковых мероприятий", — добавил Владимир Макей.