28 мая 201906:06
В Брюсселе обсудят итоги выборов в Европарламент
Во вторник в Брюсселе обсудят итоги выборов в Европарламент: лидеры ЕС соберутся на саммит, чтобы согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.
Полномочия Жан-Клода Юнкера истекают 31 октября. Именно глава Еврокомиссии обладает самыми широкими полномочиями в Брюсселе, так что выбор претендента может затянуться на долгие месяцы, сообщает телеканал "Россия 24".
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренную встречу лидеров стран ЕС, но дискуссия будет предварительной. Официальные решения примут в июне, но только в том случае, если успеют договориться к плановому саммиту.
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