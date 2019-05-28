Приморье накрыл мощный циклон

В Приморье, которое накрыл мощный циклон, без света остались почти 5 тысяч человек. Местные жители выкладывают в социальные сети страшные кадры, на которых видны сорванные с домов крыши, поваленные деревья и разбитые машины.

Ливни накрыли регион еще накануне вечером, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а высота волн в открытом море превышала два метр, передает телеканал "Россия 24". В течение суток произошло около ста отключений электроэнергии, и больше всего пострадал Артемовский район.

Последствия аварий устраняют десятки специалистов с использованием техники. Спасатели напоминают, что в такую погоду нужно быть осторожными: не прикасаться к оборванным проводам и не пытаться наладить электроснабжение своими силами.