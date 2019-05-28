Дональд Трамп уговорил японцев на новую сделку по F-35

Президент США Дональд Трамп завершает свой четырёхдневный визит в Японию. На фоне разногласий между Вашингтоном и Токио по вопросам торговли и внешней политики, американский лидер пытается найти точки соприкосновения в области военного сотрудничества.

Во вторник Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в сопровождении своих супруг прибыли на борт одного из крупнейших кораблей японских ВМС – вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Президент США рассказал о планах правительства Японии – закупить у США 105 модифицированных самолетов F-35 для размещения на подобных кораблях.