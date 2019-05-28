Непомнящий и Грищук разошлись миром в первой партии финала Гран-при FIDE

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук провели первую финальную встречу в рамках этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который в эти дни проходит в Москве. Соперники не смогли выявить победителя, завершив матч в ничью.

Грищук в первой партии играл белыми фигурами. Встреча продолжалась в течение трех часов. Вторая игра финала пройдет 28 мая. На этот раз уже Непомнящий начнет партию. Если и в ней будет зафиксирована ничья, шахматисты проведут тай-брейк.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 130 тысяч евро.