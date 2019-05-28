Проверки телефонов на границе: Россия требует от Китая объяснить, на каком основании

Генеральное консульство России в Гуанчжоу потребовало власти КНР объяснить, почему у россиян на границе проверяют мобильные телефоны.

Как сообщил ТАСС атташе генконсульства Григорий Колышкин, китайской стороне была направлена развернутая нота. Китайцев попросили объяснить, на чем основываются новые меры, есть ли какие-то критерии компрометирующей информации или какие-то статьи закона, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено.

Ранее появилась информация о том, что Китай ввел выборочные проверки содержимого телефонов и мессенджеров при въезде через Гуанчжоу, чтобы определить, соответствуют ли действительные цели прибытия заявленным. В случае обнаружения компрометирующей информации пограничники могут запретить въезжать в КНР. По словам Колышкина, одного россиянина не пустили в Китай, так как после проверки его телефона выяснилось, что он едет работать.

В консульство обратились уже несколько человек. По словам Колышкина, все сообщения о случаях проверки мобильных телефонов поступали при пересечении границы в аэропорту Байюнь в Гуанчжоу. Однако точное число тех, у кого проверили телефон и не пустили в Китай, назвать трудно, так как не все сообщают об этом российским дипломатам.

Представитель российской дипмиссии заверил, что как только будет получен ответ китайской стороны, граждане РФ будут проинформированы о введении новых мер или их отсутствии при прохождении границы в Китае.