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28 мая 201910:52

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Уссурийском выросло до 19 человек

ГТРК "Владивосток"

Число пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом на автодороге Владивосток-Уссурийск выросло до 19 человек. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю. Всего автобусе находились более 40 пассажиров.

Напомним, утром дежурная часть отдела МВД РФ по Уссурийску получила сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса Kia Granbird, перевозившего туристов из Китая. Транспортное средство двигалось в сторону Владивостока. Однако в районе 665-го километра трассы Хабаровск-Владивосток по неустановленной причине водитель съехал с проезжей части в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли двое человек, еще 19 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящий момент на месте инцидента работают представители Госавтоинспекции, сотрудники следственного отдела, медики и МЧС.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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