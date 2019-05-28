Владимир Тарасенко: "Сент-Луис" погубили удаления в матче с "Бостоном"

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко дал оценку первой игре финальной серии Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз". По мнению хоккеиста, причиной поражения его клуба стали ненужные удаления, которые позволили сопернику добиться положительного результата.

"Приятно забивать в финале Кубка Стэнли, хотя сегодня нам это не особо помогло... У нас было много ненужных удалений. Тяжело играть, если даешь столько шансов команде, у которой лучшее большинство в лиге. Нас это и погубило", – приводит слова Тарасенко РИА Новости.

Напомним, что в первой игре финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на своей площадке победил "Сент-Луис Блюз" со счетом 4:2. Владимир Тарасенко стал автором одного из голов в составе гостей.