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28 мая 201913:59

СК начал проверку по факту падения дерева на школьников в Альметьевске

ГТРК "Татарстан"

Следователи начали проверку по факту падения дерева на школьников, сообщает ГТРК "Татарстан". Инцидент произошел накануне в Альметьевске. По предварительной версии, дерево упало на проходивших мимо учеников в результате сильного ветра.

В результате ЧП пострадали трое детей. Двоих госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмами разной степени тяжести. Одного ребенка медики отпустили домой после осмотра. "После проведенного комплексного обследования мальчик был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Признаки повреждения отсутствуют", — прокомментировала начальник управления здравоохранения Вера Головина.

Представители Следственного комитета уже провели осмотр места происшествия. Начата доследственная проверка. По результатам вынесут процессуальное решение.

Текст: ГТРК "Татарстан"

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