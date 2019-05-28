Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Инициативу внесли на рассмотрение спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, ее поддержали депутаты из "Единой России" и других фракций.

Согласно принятому законопроекту, многодетные семьи, где родились трое и более детей, могут получить от государства компенсацию для погашения ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Вячеслав Володин сообщил, что законопроект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина.

Также председатель Госдумы отметил, что закон имеет обратную силу и начал действовать с 1 января 2019 года. Это означает, что те семьи, в которых в этом году родился третий и последующий ребенок, смогут уже получить компенсацию, сообщает "Интерфакс".

Ранее в феврале в послании к Федеральному Собранию Владимир Путин предложил ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующие дети. Компенсация в размере 450 тысяч российских рублей будет выделяться из федерального бюджета.