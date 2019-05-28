Кризис в Австрии: племянницу русского олигарха сыграла боснийская студентка

Политический кризис в Австрии, который привел к отставке правительства по главе с канцлером Себастьян Курцем, спровоцировала боснийская студентка, свободно говорящая на русском языке.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировало австрийское издание Kronen Zeitung, сообщив подробности скандального ролика, который привел к отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, а затем и остальных его коллег по кабмину.

Отмечается, что кандидатку специально выбирали на кастинге, исходя из вкусов Штрахе. Виллу на Ибице, где состоялся разговор, тоже подобрали заранее. При этом ролик авторы съемки изначально предлагали ролик политикам и бизнесменам в Австрии, но те отказались.

В итоге видео продали за 600 тысяч некой немецкой фирме, которая предложила её немецким изданиям Suddeutsche Zeitung и Spiegel. 17 мая в данных СМИ были опубликованы отрывки видеозаписей, на которых запечатлена встреча Штрахе и некоей русскоязычной блондинки на Ибице в 2017 году.

Собеседница Штрахе якобы заявила, что хочет инвестировать весьма крупные суммы денег в экономику Австрии, намекая, что они имеют не совсем легальное происхождение. При этом она подчеркнула, что готова финансово помочь партии Штрахе – Австрийской партии свободы.

18 мая 2019 года Штрахе объявил о своей отставке с поста вице-канцлера Австрии и лидера партии, заявив, что против него использовали незаконные средства и методы. В тот же день канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении работы правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

В ответ 27 мая нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия всему правительству Курца, а 28 мая президент страны Александер Ван дер Беллен отправил кабинет министров в отставку, назначив врио канцлера министра финансов Хартвига Лёгера.