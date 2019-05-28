Путин прилетел в Нур-Султан

Президент России Владимир Путин прибыл в казахстанский Нур-Султан, где примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как передает телеканал "Россия 24", глава государства посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаев и поблагодарил его за все сделанное в рамках укрепления российско-казахстанских отношений и создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Путин выразил уверенность, что совместно с Назарбаевым Россия и Казахстан многое сделают в рамках укрепления как двусторонних отношений, так и многосторонних интеграционных структур.

В ответ его собеседник назвал отношения обеих государств образцовыми, подчеркнув, что "ваше личное отношение ко мне, к Казахстану имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит".

За особый вклад в углубление и расширение сотрудничества Путину был вручен орден "Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев".

В пресс-службе Кремля проинформировали общественность, что нынешнее заседание будет приурочено к пятилетию создания ЕАЭС. Члены Высшего совета подведут итоги сделанного и наметят новые задачи в различных областях экономики и политики.

В мероприятии примут участие руководители государств-членов ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Также на встречу приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства — наблюдателя при ЕАЭС и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя.