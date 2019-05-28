Торнадо обрушился на штат Огайо: один человек погиб, 12 пострадали

В американском штате Огайо в результате торнадо один человек погиб и еще 12 пострадали. Такую информацию сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на власти штата.

По данным телеканала, порядка 68 тысяч жилых зданий остались без электричества.

Как уточняется, торнадо обрушился на город Дейтон, расположенный на западе штата Огайо, вечером в понедельник, 27 мая. В результате удара стихии произошли массовые отключения электричества и серьезные разрушения. Много строений было повреждено в городе Селина. В настоящее время в регионе продолжаются спасательные работы, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в результате штормов, наводнений и торнадо, обрушившихся на штат Оклахома в последние дни, погибли не менее шести человек, порядка 100 получили ранения.