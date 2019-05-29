Представительство РФ при ОБСЕ осудило задержание журналиста Sputnik властями Литвы

Задержание властями Литвы журналиста, работающего на российское информагентство, - это грубое нарушение прав сотрудников СМИ. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при ОБСЕ.

28 мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Он прибыл в командировку, но дальше здания аэропорта его не пустили.

После пятичасового допроса Касему объяснили: он представляет "угрозу национальной безопасности", и въезд в страну для него закрыт на 5 лет, передает телеканал "Россия 24".