МИД Франции: боевиков нужно судить там, где они совершили преступления

Боевиков нужно судить там, где они совершили преступления, но Франция выступает против крайней меры наказания. Об этом заявил министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее суд Ирака приговорил к смертной казни шестерых французских боевиков — членов террористической группировки ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России), напоминает телеканал "Россия 24".

Всего же, по оценке Ле Дриана, в лагерях и тюрьмах Ирака сейчас находятся более 400 французов, в том числе детей, и Париж по-прежнему выступает против их репатриации.