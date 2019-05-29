Россия и Аргентина выбирают место для строительства АЭС

Россия и Аргентина выбирают площадку для строительства АЭС большой мощности. Об этом сообщил сопредседатель межправительственной комиссии двух стран, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, уже создана рабочая группа, которая занимается подбором конкретного участка. Реализация проекта открывает серьезные перспективы для Москвы и Буэнос-Айреса.

В 2018 году Россия и Аргентина на полях саммита G20 подписали документ о партнерстве в области мирного атома, напоминает телеканал "Россия 24".

Накануне в ходе экспертных консультаций стороны подтвердили интерес к сотрудничеству, в том числе по строительству АЭС.