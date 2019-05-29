Экс-депутат сейма: Качиньский должен ответить за оскорбления в адрес России

Бывший депутат сейма Польши Януш Корвин-Микке заявил, что его политический оппонент Ярослав Качиньский должен ответить перед государственным трибуналом за оскорбления в адрес России.

Корвин-Микке выступил за сближение с Москвой и заявил: "тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление". Политик также обеспокоен активностью фашистских движений на Украине, передает телеканал "Россия 24".

Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский не раз позволял себе острые высказывания в адрес России. В частности, перед выборами в Европарламент Качиньский бездоказательно обвинил нашу страну во вмешательстве.