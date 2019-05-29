В Казахстане сегодня встречаются лидеры стран ЕАЭС

Сегодня в столице Казахстана состоится юбилейное заседание Высшего евразийского экономического совета. Оно посвящено пятилетию создания организации.

В заседании участвуют лидеры стран ЕАЭС: России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Они подведут итоги работы и обозначат задачи на будущее, передает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин прибыл в Казахстан накануне вечером. Он уже пообщался с первым президентом республики. Тот вручил Путину одну из высших наград страны — орден Назарбаева. Говорили о перспективах развития отношений России и Казахстана.