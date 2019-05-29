Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена

В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Это уже второе задержание членов организованной группы за последние четыре месяца. В феврале четверо подельников Циркача попались на вымогательстве у коломенского предпринимателя 14 миллионов рублей. Более того, злоумышленники пытались подмять под себя весь карьерный бизнес в Подмосковье.

На сей раз задержания прошли в Ногинске и Электростали, где бандиты вымогали у местного бизнесмена около 2 миллионов рублей. В июле 2018 года они потребовали от предпринимателя переоформить на них документы на дом и участок стоимостью свыше миллиона рублей, дав на подписание документов сутки.

На следующий день они избили сына мужчины, обчистили дом и увезли две иномарки, а самого предпринимателя отвезли в квартиру и пытали. На протяжении недели злоумышленники еще дважды похищали бизнесмена, причем во втором случае две недели держали его в заложниках, требуя отказаться от компании и подписать расписку о долге в 1,7 миллиона рублей. В ход шли не только кулаки, но и ножи с пистолетами.

По подозрению задержали как самого Пирогова, так и четверых его "подопечных" в возрасте от 24 до 38 лет. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Следователи отмечают, что руководил бандитами не только Циркач, но и ныне отбывающий срок 32-летний вор в законе Шико.

Коронованный в 2011 году Пирогов прославился благодаря "иракскому вояжу": оказавшись под подпиской о невыезде в Турции, он вместе с криминальным авторитетом Виктором Жариновым, более известным как Цезарь, в марте 2014 года попытался проникнуть на территорию Ирака, но приятели были задержаны на КПП по подозрению в пособничестве террористам. В иракских застенках воры в законе провели восемь месяцев, а освободили их только благодаря дипломатическим усилиям.