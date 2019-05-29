Украинскую теннисистку дисквалифицировали за договорные игры

Международная федерация теннис (ITF) и антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit продолжают борьбу с договорными матчами. Накануне стало известно, что представительница Украины Елена Плоскина получила пожизненную дисквалификацию и штраф в 20 тыс. долларов.

Спортсменка признана виновной в организации договорных матчей, сообщает Eurosport.Ru. Представители Tennis Integrity Unit установили, что осенью 2016 года украинка представила одного из своих коллег-теннисистов людям, которые предлагали теннисистам деньги в обмен на участие в играх с определенным исходом.

Еще два случая связаны с тем, что Плоскина не сообщила организаторам турниров, представителям ITF и TIU о "договорняках", хотя была в курсе того, что это матчи с фиксированным исходом. Представительница Украиын никогда не была на высоком месте в рейтинге WTA: ее предел – 698-е место (2014 год).