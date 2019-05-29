Во Львове радикалы разгромили здание горсовета

Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета. Радикалы выломали входные двери.

Как передает телеканал "Россия 24", это участники акции, которые накануне встали палаточным лагерем и требуют отставки мэра Андрея Садового.

В горсовете сообщили, что во время нападения были избиты двое сотрудников. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

В горсовете рассказали, что нападавшие облили его работников неизвестным веществом, вероятно, краской. В результате несколько человек получили ожоги глаз.

Сейчас на ЧП месте работает полиция, в здании находятся следователи и оперативники Галицкого района.

Попытки провести с протестующими переговоры ни к чему не привели. Часть ворвавшихся в здание людей уже вернулась в палаточный городок.