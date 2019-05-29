В Махачкале толпа закидала камнями сбившую пешеходов женщину

Очевидцы едва не устроили самосуд над сбившей четверых прохожих жительницей Махачкалы — ее автомобиль забросали камнями, саму женщину и ее супруга спасли от расправы полицейские, сообщили в дагестанском управлении МВД. Очевидец снял на видео последствия аварии.

ДТП произошло вечером 27 мая на улице Огарева: 43-летняя женщина, по собственному признанию, перепутала педали тормоза и газа. Toyota RAV 4 вылетела на тротуар, где сбила трех мужчин и женщину, после чего протаранила забор.

На помощь пострадавшим пришли очевидцы, они же схватились за камни, как только травмированными занялись медики. Стекла Toyota оказались разбиты, несколько булыжников попали в прятавшуюся за машиной семейную чету. От расправы их спасли прибывшие полицейские.

Все пешеходы остаются в больнице, состояние двоих из них — 25-летнего мужчины и 61-летней женщины — врачи оценивают как средней степени тяжести. Писать заявление на едва не линчевавших очевидцев женщина не стала.