Палаточный городок мигрантов обнаружен в Новосибирской области

Настоящий палаточный городок мигрантов обнаружили полицейские в Новосибирской области. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".

Обустроились нелегалы недалеко от железнодорожной станции "Сады" города Обь прямо в лесу. Сотрудниками управления на транспорте по СФО были задержаны 72 человека. Все они приехали в Россию из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Составлены протоколы о нарушении правил въезда в РФ и о незаконной трудовой деятельности. Теперь задержанным могут запретить въезжать на территорию нашей страны в течение пяти лет.