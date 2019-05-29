29 мая 201918:22
Палаточный городок мигрантов обнаружен в Новосибирской области
Настоящий палаточный городок мигрантов обнаружили полицейские в Новосибирской области. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".
Обустроились нелегалы недалеко от железнодорожной станции "Сады" города Обь прямо в лесу. Сотрудниками управления на транспорте по СФО были задержаны 72 человека. Все они приехали в Россию из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба ГУ МВД России.
Составлены протоколы о нарушении правил въезда в РФ и о незаконной трудовой деятельности. Теперь задержанным могут запретить въезжать на территорию нашей страны в течение пяти лет.
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