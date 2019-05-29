Фрегат "Адмирал Касатонов" приступил к новому этапу испытаний

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" начал очередной этап государственных испытаний. Как пояснили в министерстве обороны РФ, боевой корабль пополнил припасы и вышел в Балтийское море, чтобы протестировать главную энергетическую установку фрегата и проверить его в разных режимах движения. Также экипаж испытает якорь "Адмирала Касатонова" и еще ряд систем жизнеобеспечения.

Российские военные напомнили, что на предыдущем этапе экипаж боевого корабля тестировал силовую установку, а также радиоэлектронный комплекс "Адмирала Касатонова", системы вентиляции и кондиционирования.

"Адмирал Касатонов" – фрегат дальней морской зоны. Он относится к проекту проекта 22350. Подобные корабли должны стать основой российского флота. Первый, "Адмирал Горшков", уже передан военным, а всего ВМФ пока заказал 6 фрегатов.

Длина корабля проекта 22350 – 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – 29 узлов, или около 53 километров в час. Фрегат вооружен пусковыми установками для ракет "Калибр" или "Оникс", универсальной артиллерийской системой А-192 и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".