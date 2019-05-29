Лидеры ЕврАзЭС подвели итоги пятилетия организации и наметили новые рубежи
Новые заводы и фабрики на территории Евразийского экономического союза будут строить при помощи Совета по промышленной политике. О его создании сегодня договорились лидеры ЕврАзЭС. В Нур-Султане прошёл саммит организации, посвящённый её пятилетию. И это первая такая встреча, когда Казахстан в качестве главы государства представлял Касым-Жомарт Токаев.
Если смотреть с одной стороны на въезде — гигантская надпись: "Астана", а с другой, те же самые объемные буквы превращаются в "Нур-Султан". Евразийский экономический союз был основан в столице Казахстана, и пятилетие сегодня отмечает там же, только город с тех пор поменял название.
"Сегодня ЕврАзЭС — это эффективное интеграционное объединение, деятельность которого строится на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга. В рамках союза сформирован общий рынок, охватывающий более 180 миллионов потребителей. Обеспечена свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие экономик всей наших стран, способствовали повышению качества жизни и благосостояния наших граждан", — сообщил президент РФ Владимир Путин.
Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения. Кроме пяти постоянных участников есть еще и страна-наблюдатель, Молдавия. С ее президентом сегодня отдельно встретился Владимир Путин. Среди гостей и президент Таджикистана Рахмон — тоже участвует в переговорах.
Тауелсыздык Сарай — Дворец независимости — объемный, с множеством залов — специально и задумывался для проведения массовых мероприятий — и международные саммиты, и важные события в жизни страны. Инаугурация нового президента Казахстана после выборов — уже решено, тоже здесь пройдет.
Касым-Жомарт Токаев и во внутренней, и во внешней политике придерживается курса первого президента Назарбаева. Такая преемственность власти экономических партнеров привлекает.
"Более 40 стран мира изъявили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с нашим объединением. Уверен, совместная работа позволит в обозримом будущем построить большую и экономически сильную Евразию", — подчеркнул он.
Назарбаев ушел в отставку с поста президента, но остался главой Совбеза, руководителем правящей партии и елбасы — лидером нации. А сегодня стал еще и почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Его кандидатуру выбрали единогласно.
"И вопрос не только в личности. Тут многие начинают рассуждать о личности, хотя эта личность дай Бог каждому. У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. И нам нельзя это потерять. Поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза. Выжать", — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Нацбанк Казахстана отчеканил к юбилею ЕврАзЭС килограммовые золотые монеты номиналом пятьдесят тысяч тенге. Расчеты внутри союза можно вести в национальных валютах. Почетный председатель Назарбаев предлагает еще и тщательнее координировать товарооборот.
"Мы импортируем продукты и машиностроение. Ладно. Но товары народного потребления, туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие – почему нам все это самим не производить? Какие просторы, возможности для расширения рынков, зарабатывания денег и предоставление рабочих мест! – подчеркнул первый президент Казахстана.
В идеале — вообще формирование общего рынка. Так уже сделали с электроэнергией, на очереди — газ и нефтепродукты.
"Формирование общего электроэнергетического рынка союза позволит государствам-членам наладить сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, обеспечение добросовестной конкуренции", — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин тут же консультируется с министром финансов. Экономический расчет — прежде всего, но совместные договоренности могут и не приносить выгоды, если полезны жителям Евразийского союза.
"Отмечу подготовку Евразийской комиссии соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Думаю, что для человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж", — подчеркнул российский президент.
Консультации продолжаются и в кулуарах — Владимира Путина провожает Токаев, и диалог идет до тех пор, пока Путин не садится в "Аурус", чтобы ехать в аэропорт.
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