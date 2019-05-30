В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

В Будапеште в Дунае затонуло прогулочное судно, на борту находились 34 человека. По данным МВД, из воды достали 18, троих спасти не удалось. Еще 16 человек ищут.

Спасательные работы осложняют сильное течение и высокий уровень воды в Дунае. Ее температура всего 15 градусов, к тому же в Будапеште сейчас идет дождь. По предварительным данным, на борту находились иностранные туристы, а причиной крушения стало столкновение катера с большим лайнером, сообщает телеканал "Россия 24".

В России ЧП с маломерным судном последний раз произошло в июне 2018 года под Волгоградом. Тогда катамаран "Елань" с 16 пассажирами на борту врезался в буксировочное судно "Капитан Вечеркин", от удара левым бортом катамаран перевернулся. Погибли 11 человек. Погибший за штурвалом владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения.