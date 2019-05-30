На Дунае ищут пропавших без вести во время крушения прогулочного катера

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству сделать все возможное, чтобы найти туристов, которые пропали без вести при крушении катера в Будапеште.

В том числе, поручил южнокорейскому правительству создать группу быстрого реагирования под руководством министра иностранных дел.

В столице Венгрии во время экскурсии по Дунаю затонуло прогулочное судно "Русалка". На борту находились 35 человек — 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.

На данный момент спасены 14 человек, семь из были госпитализированы с легкими травмами и переохлаждением. Как минимум семь туристов погибли, 19 числятся пропавшими без вести, передает "Россия 24".

К поисково-спасательной операции подключились добровольцы. По информации от местной полиции, поиском и спасением выживших занимаются профессиональные дайверы.

Ход работы осложняют погодные условия: в Будапеште идет дождь, видимость плохая. Температура воды в Дунае всего 15 градусов. По предварительным данным, причиной крушения 27-метрового прогулочного катера стало его столкновение с большим лайнером.