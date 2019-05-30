Не депутат: Пучдемону отказали в пропуске в Европарламент

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон не сможет приступить к работе в качестве депутата Европарламента. Дело в том, что ему отказали в выдаче временного пропуска в здание организации.

По закону депутаты Европарламента от Испании обязаны получить соответствующие документы в Мадриде, после присяги на верность Конституции. Однако если Пучдемон пересечет испанскую границу, его ждет арест, сообщает "Россия 24".

Бывшему главе Каталонии, а также ряду его соратников пришлось покинуть страну сразу после провозглашения независимости региона. В Испании они объявлены в розыск. Несмотря на это, суд разрешил политикам, находящимся за границей, принять участие в выборах в Европарламент.