Появилось видео, как батут в Улан-Удэ унесло ветром

В четверг утром в Улан-Удэ батут с детьми сорвало порывом ветра. Надувную конструкцию унесло, после чего она лопнула.

Издание "Ариг Ус online" опубликовало видео инцидента, снятое камерой наблюдения: размещенные кадры демонстрируют, как батут резко срывается с места и уносится в сторону, несмотря на безуспешные попытки очевидцев его остановить.

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии пострадавших детей: "В больнице находятся пять детей. Четверо из них в реанимации, из которых трое в тяжелом состоянии. Один ребенок получил ушибы и сейчас находится в травматологическом отделении. Все дети полностью обследованы, диагноз уточнён, операции не требуется. Все травмы связаны с ушибом головного мозга".