Армия заказывает крупную партию вооружения для истребителей Су-57
Министерство обороны России планирует подписать с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" крупный контракт на поставку современных ракет для многоцелевых истребителей Су-57, сообщает пресс-служба военного ведомства.
О новой сделке стало известно во время визита заместителя министра обороны Алексея Криворучко на оборонный завод "Деталь". Именно там разрабатывают комплектующие для большинства российских ракет, среди которых такой важный элемент, как головка самонаведения.
Ране глава "ТРВ" Борис Обносов заявил, что для Су-57 разрабатывают сверхдальнобойную, гиперзвуковую ракету "воздух-воздух". Она сможет достать цель на расстоянии до 300 километров, а скорость ее полета будет достигать 6 махов. Во внутренних отсеках истребителя новый боеприпас не поместится, поэтому его будут подвешивать под крылья.
Су-57 – первый российский истребитель, который отвечает требованиям боевого самолета пятого поколения. Он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и способен разгоняться быстрее скорости звука без использования форсажа.
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