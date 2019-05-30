Moscow Franchise Expo 2019: не франчайзингом единым

В Москве в течение двух дне проходил Московский международный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2019. Мероприятие собрало в стенах комплекса "Цифровое деловое пространство" более 50 компаний, работающих на отечественном рынке франчайзинга.

Как отметила президент Российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова, "российский франчайзинг демонстрирует в последние годы уверенный рост": "Только за прошедший год рынок вырос на рекордные 19%, в десятке крупных городов традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Самара, активизировалось развитие франчайзинга и в малых городах. Динамично растет спрос. Так, в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество запросов на франшизу увеличилось в 3 раза".

В числе компаний и фирм, которые находятся на лидирующих позициях в этой категории предприятий, такие известный международные бренды, как FC, Burger King, Subway, Costa Coffee, Baskin Robbins, Coffeeshop Company, Hilton, Marriott и другие. Но и отечественные франшизы, такие как "Додо пицца", Top Gun, "Пятерочка", рестораны Il Patio, лаборатории "Инвитро", "Гемотест" демонстрируют высокие показатели роста рынка.

Интересно, что достаточно интенсивно франчайзинг развивается в разделе спорта и массовой физической культуры. Так среди лидеров рынка детские сады и центры развития Sun School и "Бэби-клуб", а также футбольные школы для детей и юношества "Чемпионика" и "Юниор", возглавившие рейтинг Forbes-2018 в категории самых выгодных в нашей стране франшиз с инвестициями до 1 млн рублей.

"Чемпионика", к слову, стала весьма активным участником нынешнего форума, а один из ее руководителей и совладельцев Руслан Баширов дал Вестям.Ru интервью, в котором рассказал о проекте и его потенциале. "Наша школа начиналась с довольно узких тем, — говорит управляющий партнер сети "Чемпионика". – Например, мы первыми запустили уникальные методики подготовки детей младшего возраста – от 3-х лет, — к занятиям спортом через игру".

По словам Баширова, методики эти были одобрены на самом высоком спортивном уровне – в Российском футбольном союзе, а вице-президент РФС Никита Симонян, по сути, благословил "Чемпионику" в начале ее пути. Теперь эта сеть школ имеет более чем 150 филиалов во многих регионах страны.

"Отмечу, однако, что мы ориентируемся не только на крупные города-миллионники, — говорит Баширов. – Наша компания руководствуется, прежде всего, заинтересованностью партнеров в продвижении проекта на местах, будь то краевой или областной центр или небольшой город районного значения, в котором, тем не менее, имеется достаточная для запуска нашего филиала инфраструктура".

Еще один лидер отрасли в сегменте массового спорта – спортивная школа для взрослых I Love Supersport. Его создатель Максим Журило, сам на очень высоком уровне занимался спортом, участвовал в крупнейших марафонах мира в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Чикаго и других, трижды вплавь преодолел Босфор и первым из россиян переплыл Гибралтарский пролив.

Филиалы I Love Supersport работают в более чем 50 городах России и ряда зарубежных стран, среди которых Казахстан, Украина, Латвия, Эстония, ОАЭ. "Наша целевая аудитория достаточно широка, — говорит Максим Журило, — это люди на границе молодости и так называемого "среднего возраста", которые занимались когда-то спортом, потом бросили, но сейчас понимают, что возвращение в спорт – это тренд. Соответственно, они готовы вместе с нашими тренерами ставить перед собой цели в спортивной подготовке и достигать их".

По словам главы I Love Supersport, тенденция развития подобного подхода к спорту имеет место в большинстве стран, в которых вместе с ростом жизни и материального благополучия у представителей среднего класса растет потребность реализовать себя и через продолжение карьеры в спорте, пускай и не на уровне спорта высших достижений. Россия не осталась в стороне от этого, что, собственно, и доказывает успешность проекта.

Отметил, что Максим Журило со своими единомышленниками также основал и развивает компанию IronStar, организатора состязаний по триатлону на длинные дистанции в России и ближнем зарубежье. Школа I Love Supersport, которая готовит спортсменов-любителей по бегу, плаванию, велоспорту, лыжам и собственно триатлону взаимодействует с IronStar, подготавливая потенциальных участников для соревнований проекта.

Кроме уже состоявшихся компаний, в форуме принимали участие и руководители проектов, которым только предстоит осваивать рынок. Таким, например, является "Школа чемпионов", которую на выставке представляла знаменитая российская конькобежка Екатерина Лобышева.

"Приятно, что мы представляем по сути первая в России профессиональную спортивную школу, главными особенностями которой являются высокопрофессиональный и квалифицированный тренерский персонал, — говорит Екатерина Лобышева. – Мы надеемся достигать спортивных успехов в первую очередь за счет персонального подхода к каждому обучающемуся, в соответствии с индивидуальными способностями".

Прирастать "Школа чемпионов" намерена филиалами и франшизами по всей территории России, которыми будут руководить спортсмены, которые завершили карьеру, но намерены передавать свой опыт и мастерство как профессиональным атлетам, так и любителям в самых разных видах спорта. Чемпионка по конькам очень надеется, что со временем ее проект будет прирастать другими видами спорта – футболом и боксом, легкой атлетикой и гимнастикой, борьбой и лыжными гонками...

Участники форума и выставки Moscow Franchise Expo 2019 делились с коллегами, гостями и представителями прессы своими удачами и надеждами, проблемами и опасениями, тонкостями ведения бизнеса и возможными рисками. Есть надежда, что большинство представленных на мероприятии проектов найдут своего адресата и будут развиваться на благо отечественного бизнеса.