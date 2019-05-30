В Москве стартовал фестиваль анимации "Мультимир"

Встретиться с героями любимых мультфильмов москвичи могут в эти дни на ВДНХ. Там стартовал крупнейший фестиваль анимации и развлечений "Мультимир". Что подготовили организаторы праздника в этом году?

Сказка зашагала по Москве: вот он — мир глазами ребенка. Ярко, красочно, со вкусом, а, главное, на каждом шагу чудеса, ведь фестиваль "Мультимир" — это целая детская вселенная, в которой мечты становятся реальностью. Достаточно в них поверить, а дальше дело за малым.

Маленькая гостья мероприятия комментирует свой образ:

— Мои любимые герои — три кота и принцесса.

— Сегодня у тебя чей образ?

— У меня сегодня принцессы Бель.

На фестивале "Мультимир" можно перевоплотиться в любимого персонажа в кресле гримера, в четыре года получить водительское удостоверение и сесть за руль, ведь впереди двадцать тысяч квадратных метров игрового пространства.

"Самое главное — это встреча с любимыми анимационными персонажами. Здесь можно будет обняться с ними, взять автограф, поучаствовать в мастер-классах и узнать, как делаются мультфильмы", — рассказала генеральный продюсер телеканала "Мульт" Татьяна Цыварева.

Только раз в году ведущие анимационные студии России открывают двери во вселенную мультфильма. Попасть на фабрику производства и создать нового персонажа для детского кино может любой желающий.

Юный посетитель "Мультимира" рассказывает о своем придуманном персонаже в ходе мастер-класса:

— Его зовут Макс, он умеет поднимать тяжелый груз.

— А что это у Макса в руке?

— Кегля, она тяжелая.

— Наверное, он супергерой и спасает людей?

— Да.

— Сколько ему лет?

— Ему?.. Пока что еще восемь лет.



Фестиваль собрал сотни зрителей и любимых супергероев под одной крышей, чтобы подвести итоги и выбрать лучшие анимационные проекты года.



"Сегодня впервые за всю историю фестиваля мы делаем награждение премии "Мультимир" во время самого мероприятия, во время стечения народа, при тысячах зрителей. У нас есть приз от жюри и приз от зрителей", — поделился.генеральный директор "Ноль Плюс Медиа" Александр Саблуков.

Неугомонная Маша и очень терпеливый медведь, веселые Фиксики, отряд Сказочного патруля, Смешарики, Барбоскины, а еще очаровательные феи Винкс и королева праздника — свинка Пеппа — они до воскресенья ждут своих зрителей на ВДНХ.

Разобрать по нотам мультик, прыгнуть выше крыши и, конечно, встретиться на одной сцене с любимыми героями — задача максимум для каждого ребенка. За четыре дня фестиваля "Мультимир" главное — это окунуться в сказку с головой.