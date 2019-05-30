Юбилей Алексея Леонова: звук сердца в открытом космосе и Голгофа невесомости
Сегодня 85 лет отмечает тот, без кого бы не было таких успехов отечественной космонавтики, человек-легенда, который первым вышел в открытый космос — Алексей Леонов. Его поздравил Владимир Путин, отметив беспримерное мужество и преданность делу Леонова.
Человек, открывший миру открытый космос. Белый силуэт на фоне черной Вселенной, связанный как пуповиной соединительным фалом с материнским кораблем. Эти кадры можно не подписывать. И так ясно — Леонов.
В музее космонавтики выставку к 85-летию так и назвали. Лаконично. И всем понятно. Это тот самый, из первого отряда королёвских "орлят" — так любил говорить Сергей Палыч, кто пошел на этюды к звездам — и к черно-белой киносъемке добавились красочные виды нашей Земли. Где замечаешь, что воздух, которым мы дышим, из космоса похож на голубой джем. Леонов первый рассказал, что там почти нет звуков. Почти.
"Я слышал постоянно звук работающего сердца и надрывное дыхание", — рассказал Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского Союза.
Он расскажет об этом фантасту Артуру Кларку, а тот напишет свою "Космическую одиссею".
Леонов назовет невесомость — Голгофой, на которую каждому покорителю космоса надо будет подняться: ее легкость обманчива — это самое тяжелое для космонавтов и астронавтов испытание. К чему долго готовятся. К чему Леонов готовил кандидатов в Центре подготовки имени Гагарина.
А этой дружбе он верен по сей день. Снимок сделан в летной столовой. Космонавт № 1 и его друг, как оказалось — балахонщик.
"Циолковский называл космонавтов, которые работали в открытом космосе — балахонщиками. Он тогда еще предусмотрел, что на скафандр надо одевать специальную одежду с повышенной отражательной способностью. Вот на мне была надета сверх скафандра еще оболочка из дедерона белого, которая отражала солнечный поток", — рассказал Леонов.
А когда он стыковал "Союз" с "Аполлоном", где-то внизу, в Подмосковье, в Звездном городке в песочнице сидели дети, и все с одного подъезда, где в каждой квартире папа — герой.
"Получалось, что это какая-то обыденность: сегодня летают папы с 4-го этажа, завтра улетел папа с 6-го, послезавтра улетел папа с 7-го этажа и это было именно так", — вспоминает Оксана Леонова, дочь летчика-космонавта.
Сегодня он, как подтвердили друзья и родные — приболел. Человек с колоссальным КПД, как говорит космонавт Владимир Джанибеков. И все хотят поддержать Алексея Архиповича Леонова.
"Лёшечка! Дорогой! Я тебя от всей души поздравляю с днем рождения! Самое главное для нас — ты не только пример и для молодых, но ты и надежный наш друг! Поправляйся! И скорее вставай на ноги, и работай — потому что ты еще можешь", — говорит Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.
"Алексей Архипыч! Спасибо вам, что вы есть, я поздравляю с юбилеем. Мне хотелось бы пожелать в первую очередь вам здоровья, чтобы вы еще много лет оставались вместе с нами, и чтобы вы своим присутствием рядом с нами делали всех нас лучше!" – поздравил Сергей Крикалев, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос".
Поздравляют Алексея Леонова и на МКС — космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин. К 85-летию они вывели фотографию первопроходца в открытый космос.
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