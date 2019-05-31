В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае. Сообщается, что это 64-летний гражданин Украины. Его подозревают в халатности, которая привела к человеческим жертвам.

В среду вечером в Будапеште затонул катер, на борту которого было 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По меньшей мере, семь человек погибли, порядка 20 – пропали без вести. В посольстве нашей страны в Венгрии сообщили, что россиян среди пострадавших нет. Президент Южной Кореи поручил правительству сделать всё возможное для поиска пропавших. В Сеуле надеются, что венгерские власти окажут необходимую помощь семьям погибших, сообщает телеканал "Россия 24".

"Родственники погибших и пострадавших отправляются в Будапешт. Находиться на месте крушения им будет крайне нелегко. Вероятно, им понадобится помощь психологов. Я была бы очень признательна правительству Венгрии за внимание и поддержку наших граждан", — заявила Кан Гён Хва, глава МИД Южной Кореи.