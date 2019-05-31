"Чеховские медведи" сравнивают счет в финальной серии против "Спартака"

"Чеховские Медведи" смогли отыграться в финальной серии чемпионата России по гандболу среди мужских клубов. Подмосковная команда обыграла "Спартак" во втором матче финала только во втором овертайме, счет в серии сравнялся — 1:1.

Итоговый результат матча 32:31, сообщает телеканал "Россия 24". Самым результативным игроком встречи стал левый полусредний "Чеховских Медведей" Дмитрий Санталов, забросивший 11 мячей. В составе "Спартака" главным голеадором был Александр Деревень — у него 7 точных бросков.

В первом матче "Спартак" на выезде обыграл подмосковный клуб со счетом 27:26. Финальная встреча пройдет сегодня в Москве. "Чеховские Медведи" 17 раз подряд становились чемпионами России. Клуб был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА. С 2002 года команда не проиграла ни одного чемпионата страны.