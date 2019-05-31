Число претендентов на место Терезы Мэй увеличилось

В Великобритании уже двенадцать консерваторов изъявили желание занять премьерский пост. В гонку включился бывший замминистра финансов Марк Харпер.

Он намерен стать премьер-министром и возглавить правящую Консервативную партию вместо Терезы Мэй. По словам самого Харпера, он считает себя аутсайдером гонки, поскольку не является действующим членом Кабмина. Однако, он готов предложить "свежие идеи" и попросить у Евросоюза новую отсрочку Брекзита. Для многих других претендентов на премьерский пост – такая позиция неприемлема.

На прошлой неделе Тереза Мэй со слезами на глазах заявила о своей отставке – из-за того, что не смогла реализовать выход Великобритании из ЕС. На посту она будет оставаться, пока партия не выберет нового лидера.