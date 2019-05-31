"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" на старте финальной серии плей-офф НБА

В первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рэпторс" на домашней площадке обыграл "Голден Стэйт Уорриорс" со счетом 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28).

У победителей встречи самыми результативными стали Паскаль Сиакам (32 очка), Кавай Ленард (23), Марк Газоль (20), Фред Ванвлит (15) и Дэнни Грин (11), а у гостей больше всех набрали Стефен Карри (34), Клэй Томпсон (21) и Дрэймон Грин (10 + 10 подборов и 10 передач).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Рэпторс". Второй матч противостояния состоится в понедельник, 3 июня и пройдет также на паркете "Скоушабэнк Арены" в Торонто.