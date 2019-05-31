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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 19 минут назад

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31 мая 201908:50

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

EPA

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Как рассказал газете Times специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, встречавшийся с основателем WeakiLiks в тюрьме Белмарш, у Ассанжа наблюдается крайне сильный стресс, хроническая тревожность и глубокая психологическая травма.

По словам эксперта, Ассанж несколько лет подвергался все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку. Мельцер считает, что Великобритания, США и Швеция совместно организовали "непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете" против Ассанжа.

В четверг WeakiLiks сообщила, что из-за ухудшения состояния Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения. У него уже диагностирована депрессия средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, появившиеся из-за долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

Как сообщалось, 1 мая Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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