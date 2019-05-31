Медведеву подарили щенка алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с рабочим визитом в Ашхабаде.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за российским премьером. Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга". Дмитрий Медведев сел на пассажирское кресло. Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду, сообщает "Россия 24".

После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак. Во время него стороны обсудили вопросы экономической повестки дня.

А после туркменский лидер сделал российскому премьеру подарок. Он преподнес ему щенка пятнистого алабая. Тот подошел к Медведеву и улегся у него в ногах. Российский премьер ласково потрепал собаку по загривку и спросил у Бердымухамедова: "Как назовем?". На это туркменский лидер ответил, что выбор клички остается за новым хозяином.

Медведеву передали родословную его нового питомца. "Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа", — прочитал в документах глава правительства.

В ответ Медведев преподнес туркменскому лидеру книгу "Архитектурные памятники Туркмении", которая была издана в 1939 году. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и других городов.