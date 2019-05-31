Нападение заключенного на конвоиров в калмыцкой колонии попало на видео

Отказавшийся покидать комнату для свиданий заключенный едва не лишил зрения конвоира калмыцкой колонии, а затем набросился с кулаками на оперативников. Нательная камера зафиксировала момент нападения.

Инцидент произошел 29 апреля в исправительной колонии №1. Осужденный за разбойное нападение 28-летний уроженец села Улан Хол наотрез отказался покидать помещение для длительных свиданий, а когда инспектор пригрозил выдворить его силой, схватил его за голову и большими пальцами рук надавил на глаза, после чего оттолкнул от себя.

Появление на месте еще двух конвоиров не охладило пыл мужчины, напротив, он бросился в атаку и ударил кулаком по голове заместителя дежурного помощника руководителя колонии. Далее терпеть выходки заключенного инспекторы не стали, скрутив ему руки. Теперь он имеет все шансы приплюсовать к своему сроку еще пять лет за дезорганизацию деятельности колонии.

Две недели назад суд в Мурманской области приговорил к 7 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима заключенного, который в 2018 году напал на начальника отряда отдела по воспитательной работе ИК-23 — этот момент тоже попал на видео. При этом мужчина уже отбывал срок в 24 года и семь месяцев за убийство.